НовостиПолитика12 мая 2026 11:50

Нижегородские власти направят 4,7 млрд рублей на поддержку СВО

Важным направлением станет поддержка семей участников спецоперации
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородские власти направят 4,7 млрд рублей на поддержку СВО.

В Нижегородской области выделят дополнительно 4,7 миллиарда рублей на поддержку СВО, участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.

Как заявил глава региона, изыскать такую сумму стало возможным благодаря решению президента. Глава государства одобрил предложение партии «Единая Россия» и реструктурировал часть бюджетных кредитов 21 региону в 2026 году, в числе которых оказалась и Нижегородская область. Региону списали 16,7 миллиарда рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам.

- Поддержка участников СВО — крайне важное направление, наш приоритет, — подчеркнул Глеб Никитин. Он также отметил, что инициатива направить средства именно на эти цели возникла не в кабинетах, а в ходе сбора предложений от жителей в новую Народную программу «Единой России». Люди сами говорили, какая помощь им нужна. Теперь эти деньги пойдут на адресную поддержку бойцов и их семей — на лечение, реабилитацию, выплаты, помощь в бытовых вопросах и другие меры.