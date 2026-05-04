НовостиЭкономика4 мая 2026 11:51

Нижегородской области списали 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Планируется, что общая сумма списания составит 46,5 миллиарда
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правительство России списало Нижегородской области 16,7 миллиарда рублей задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Такое решение принято в рамках поручения президента Владимира Путина, по которому регионам в 2025-2029 годах могут списать две трети долгов по бюджетным кредитам, накопившихся к весне 2024 года. В прошлом году область уже получила списание на 3,5 миллиарда рублей.

Как пояснил заместитель губернатора Егор Поляков, сумма в 16,7 миллиарда соответствует фактическим расходам региона на инвестиционные проекты в сфере ЖКХ и меры социальной поддержки, в том числе связанные с СВО. Он подчеркнул, что ставка на долгосрочные бюджетные кредиты дает результат и позволяет снижать общий объем государственного долга.

В ближайшие годы работа с федеральным центром продолжится. Ожидается, что до 2029 года региону спишут в общей сложности 46,5 миллиарда рублей.