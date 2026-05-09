Память павших героев почтили у Вечного огня в Нижегородском кремле. Фото: Максим Герасимов

9 мая, в день 81-й годовщины Победы, в Нижегородском кремле прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Центральными фигурами церемонии стали, конечно же, ветераны. Весь день рядом с ними находились 50 волонтеров Победы. Участие в памятном мероприятии также приняли губернатор Глеб Никитин, заместитель полпреда Президента в ПФО Игорь Паньшин, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава города Юрий Шалабаев и руководители силовых ведомств. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, затем к Вечному огню возложили цветы и венки.

Цена этой Победы для региона огромна: из 880 тысяч горьковчан домой не вернулись 330 тысяч. Обращаясь к собравшимся, Глеб Никитин, назвал День Победы благостным событием и напомнил, что подвиг совершили предки, которые с оружием в руках защищали Родину. Горький стал арсеналом Победы, выпуская до половины всего вооружения, и без тружеников тыла, подчеркнул губернатор, этой Победы могло не быть. «Это великое счастье, что еще остались с нами ветераны», — сказал он и адресовал слова благодарности всем, кто пережил войну.

Все прекрасно знают, что тыл работал наравне с фронтом. Именно на нижегородской земле собрали первую бомбу, упавшую на Берлин в августе 1941-го, а дзержинский завод имени Свердлова снаряжал взрывчаткой каждый второй советский снаряд. За станками стояли 14-летние подростки, а полуголодные колхозники направили бойцам миллион тонн зерна. Как отметил Евгений Люлин, современное поколение навсегда останется в неоплатном долгу перед теми, кто выгрызал мир в поле и в цехах.

Сегодня Нижний Новгород гордо несет звание «Города трудовой доблести», и эта связь времен не прерывается. Как отметили Юрий Шалабаев и Евгений Чинцов, сейчас потомки героев с той же верой в правду отстаивают интересы страны в зоне СВО. Фронт и тыл снова объединились ради общей цели, как это было восемь десятилетий назад.

У Вечного огня митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил заупокойную литию. Он вспомнил известную фразу «Они живы, пока мы их помним» и добавил, что сегодня пообщаться с большинством участников войны, как это было 20 или 30 лет назад, уже невозможно. Но в сердцах, по его словам, до сих пор хранятся их лица, воспоминания и наставления, обращенные к будущим поколениям. Сам владыка признался, что он сын фронтовика, и, хотя отец не любил говорить о войне, его образ для него бесконечно дорог.

– Праздник в честь великой Победы 9 Мая – часть наших традиций, укрепляющий связь поколений и дающий возможность приобщиться к своим корням и создавать светлое будущее нашей страны, – обратился к присутствующим митрополит.

Завершилась церемония маршем подразделений Нижегородского территориального гарнизона. Парадные расчеты военных и сотрудников силовых структур прошли строем перед ветеранами. После завершения официальной части Глеб Никитин пообщался с нижегородскими ветеранами за праздничным столом.