Восьмибалльные пробки парализовали Нижний Новгород вечером 8 мая

Сегодня вечером, 8 мая, Нижний Новгород встал в восьмибалльных пробках. Накануне длинных выходных, посвященных Дню Победы, улицы оказались перегружены: тысячи автомобилистов после работы отправились по делам и за город. О дорожной обстановке сообщает сервис «Яндекс Карты».

Самый плотный трафик фиксируется на выездах из Нижнего. В «красный» окрасились Московское шоссе, проспект Гагарина, а также улицы Сергея Акимова, Бурнаковская, Куйбышева, Кима и Ясная в Сормове. Затруднено движение на Борском и Стригинском мостах, а также на развязке в Ольгино.

В нагорной части наиболее сложная обстановка сложилась на улицах Ильинской, Маслякова, Ванеева, Алексеевской, а также на площадях Лядова и Сенной. Заторы наблюдаются на Белинского и Окском съезде. В нижней части города пробки, как обычно и бывает, образовались около Московского вокзала, у Нижегородской ярмарки, вокруг Мещерского озера, на улицах Новикова-Прибоя, Баумана и Карла Маркса.

