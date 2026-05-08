Работа общественного транспорта изменится 9 мая в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 мая нижегородцы отметят День Победы. В этот день мероприятия запланированы сразу в нескольких районах города. Центральной площадкой празднования станет Парк Победы. В связи с этим в городе ожидается целый ряд транспортных изменений. Рассказываем о расписании общественного транспорта в Нижнем Новгороде 9 мая 2026 года: бесплатные автобусы, продление работы метро, дополнительные электрички.

Бесплатные автобусы на 9 мая в Нижнем Новгороде

Одной из основных площадок для празднования Дня Победы станет Парк Победы. Для удобства гостей мероприятий с 16:00 до 21:00 будут запущены специальные пассажирские шаттлы. Проезд в них полностью бесплатный для всех категорий граждан.

Транспорт свяжет парк с тремя ключевыми точками города по следующим направлениям: «Площадь Революции – Парк Победы», «Площадь Горького – Парк Победы», «Больница Семашко – Парк Победы».

Автобусы проследуют со всеми промежуточными остановками по пути следования в обоих направлениях. Таким образом, сесть на шаттл можно не только на конечных, но и в любой точке маршрута.

Продление работы метро 9 мая в Нижнем Новгороде

Кроме того, для удобства гостей праздничных мероприятий в разных частях города будет продлена работа нижегородского метро. В ночь с субботы, 9 мая, на воскресенье, 10 мая, поезда будут перевозить пассажиров до 01:15. С 23:59 интервал движения между поездами не превысит 10 минут.

Дополнительные электрички 9 мая в Нижнем Новгороде

Работа пригородных поездов также изменится в праздничные дни. Как сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, 9 и 10 мая поезда будут курсировать по субботнему графику, а 11 мая — по воскресному. Кроме того, для дачников и желающих выбраться за город в праздники назначаются дополнительные составы на востребованных направлениях.

На маршруте «Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород» для сокращения интервалов запускаются электропоезда № 6528 отправлением из Нижнего Новгорода в 14:25, а также № 6637 отправлением из Тарасихи в 15:43.

Помимо этого, дополнительные скоростные поезда запустят на линии «Нижний Новгород – Урень – Нижний Новгород». Здесь вне пятничного и выходного расписания назначены:

-9 и 11 мая: № 6614 из Нижнего Новгорода в 09:36 и № 6629 из Уреня в 11:58;

-8, 9 и 11 мая: № 6622 из Нижнего Новгорода в 13:00 и № 6645 из Уреня в 15:29.

Помимо этого, ожидается измение графика работы канатной дороги "Нижний Новгород - Бор". Переправа будет работать в режиме выходного дня все праздничные дни с 9 утра до 22 часов.

- Другие маршруты общественного транспорта работают без изменений, по обычному расписанию, - сообщили в министерстве транспорта региона.

Напомним, помимо Парка Победы, где ожидаются выступления городских коллективов и ансамблей, мероприятия в честь Дня Победы пройдут в парке «Швейцария», имени 1 мая, Автозаводском парке, а также в парках «Светлоярский» и «Дубки». Здесь гостей ждут военные реконструкции, творческие мастер-классы, выступления нижегородских танцоров и музыкантов, выставки и турниры. С подробной программой можно познакомиться в нашем материале.