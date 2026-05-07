Пациента с пневмонией единственного лёгкого спасли нижегородские врачи

В Инфекционной клинической больнице №2 Нижнего Новгорода произошло чудо, за которым стоит тяжёлая ежедневная работа врачей. Они спасли 65-летнего мужчину с тотальной пневмонией единственного правого лёгкого. Левое лёгкое пациенту удалили ещё в 1980-х из-за туберкулёза — и этот факт сразу сделал его случай критическим.

Как рассказали в региональном минздраве, до этого мужчина лечился от лимфолейкоза в онкогематологическом отделении областной больницы имени Семашко. В конце марта его состояние резко ухудшилось: нарастала дыхательная недостаточность, у пациента заподозрили пневмонию. Мужчину экстренно перевезли в инфекционную больницу №2. При поступлении он был в тяжёлом состоянии и немедленно оказался в реанимации.

Как рассказала главный врач больницы Ольга Мажара, несмотря на лечение, состояние продолжало ухудшаться. Мужчину перевели на искусственную вентиляцию лёгких - и не на обычную, а на однолёгочную, сложную и редко используемую методику. Перелом наступил только через две недели. На четырнадцатые сутки пациента удалось отключить от ИВЛ и перевести на высокопоточную кислородную поддержку через трахеостому. Ещё через двенадцать дней трахеостому сняли — мужчина задышал самостоятельно.

Сейчас пациент продолжает восстанавливаться в терапевтическом стационаре, проходит курс реабилитации. Ольга Мажара отметила, что врачи использовали весь арсенал доступных методов, включая самые современные и высокотехнологичные.

- Этот случай демонстрирует, что даже в самых сложных ситуациях, когда шансы кажутся минимальными, грамотная и скоординированная работа врачей может привести к выздоровлению, – отметила она.

