Нижегородский кремль частично закроют для посетителей 9 мая

Нижегородский кремль закроют 9 мая.

Проход на территорию Нижегородского кремля частично закроют для посетителей 9 мая в связи с празднованием 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ограничения на посещение территории крепости введут 9 мая с 00.00 до 13.00. Вход граждан будет осуществляться только по пропускам и приглашениям через ворота Кладовой башни. Ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен будут закрыты.

Въезд на территорию на машине будет доступен только через ворота Ивановской башни, также по пропускам.

Для всех посетителей Нижегородский кремль откроют после 13.00.

Отмечается также, что Кремлевский фуникулер в этот день будет работать по особому графику – с 13.00 до 21.00.

Напомним, праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках, музеях и театрах Нижнего Новгорода. Жителей и гостей города ждут концерты, тематические мастер-классы, выставки и многое другое.

