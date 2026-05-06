День Победы отпразднуют в парках, музеях и театрах. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках, музеях и театрах Нижнего Новгорода. Жителей и гостей города ждут концерты, тематические мастер-классы, выставки и многое другое. О том, как День Победы отметят в Нижнем Новгороде в 2026 году, рассказали в пресс-службе департамента культуры администрации города.

День Победы в городских парках

Основной площадкой празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде станет Парк Победы. Масштабная праздничная программа начнется с выступления Военного оркестра Кстовского военного училища. После зрители увидят номера от танцевальных коллективов, ансамблей и эстрадных вокалистов.

Кроме того, в этот день Камерный хор «Нижний Новгород» представит спектакль «Горький. В тени войны», основанный на истории ГАЗа, завода «Красное Сормово» и авиационного завода «Сокол». Завершится праздник народным концертом «Военные песни у Кремля».

Основной площадкой празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде станет Парк Победы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В парке «Швейцария» 9 мая за планетарием №1 развернется военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города», а на центральной площади состоится концерт группы ВА-БАНКЪ и выступления оркестра Росгвардии, вокально-инструментальных ансамблей и кавер-групп. Кроме того, на центральной площади парка будет работать полевая кухня.

Для детей у центра «Вега» проведут творческие мастер-классы. Там же будет организована военно-патриотическая интерактивная выставка «Оружие России – оружие Победы».

Тематические праздничные мероприятия ждут нижегородцев и гостей города в парках Автозаводский, имени 1 Мая, «Дубки» и «Светлоярский».

На главной сцене в парке имени 1 Мая пройдет праздничный концерт. Свои номера представят нижегородские танцоры и музыканты, кульминацией праздника станет выступление российского певца и автора песен Алексея Гомана. Кроме того, на парковке у центрального входа в парк запланирована выставка военной техники.

В Автозаводском парке праздничную программу откроют воспитанники районных детских школ искусств. Концерт продолжат вокальные и танцевальные коллективы ДК «ГАЗ», а военно-патриотическая группа «Солдаты Фортуны» исполнит кавер-версии известных фронтовых песен.

Выступят вокальные и танцевальные ансамбли и в парках «Светлоярский» и «Дубки». В последнем также пройдут турниры по шашкам и шахматам, и военно-патриотическая выставка.

Помимо концертных программ в парках Нижнего Новгорода в День Победы запланированы игры для детей и творческие мастер-классы.

Тематические праздничные мероприятия ждут нижегородцев и гостей города 9 мая. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

День Победы в театрах

В театре «Комедiя» 9 и 10 мая в 15.00 состоится праздничный концерт «В городском саду играет...» (16+). Песни военных и послевоенных лет исполнят ведущие актеры театра.

В это же время 9 мая в детском театре «Вера» пройдет благотворительный показ спектакля «Операция «Дети» (16+). Зрителям расскажут о спасении молодыми разведчицами Матреной Вольской, Варварой Поляковой и Екатериной Громовой более трех тысяч детей.

Праздничная программа планетария

В Нижегородском планетарий имени Георгия Гречко 8 мая в 11.00 и 9 мая в 15.00 состоится литературно-визуальный перформанс «Стихи. Победа. Звезды» (12+). Под звездным куполом прозвучат стихи военных лет. В рамках программы также будет показан полнокупольный фильм «Звезды Великой Победы».

9 Мая в музеях

Исторический экскурс «Работа музея «Домик Каширина» в годы Великой Отечественной войны» представит Государственный музей А.М. Горького 8 и 9 мая в 12.00.

Также в День Победы свои двери для всех желающих откроют музейно-выставочный центр «Микула» и музей А.Д. Сахарова.

Кроме того, 9 мая в 12.00 культурно-просветительскую программу «Здравствуй, наш победный май» проведет Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен