Калининградца, обезглавившего мужчину и женщину, будут судить в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 41-летний уроженец Калининграда, обвиняемый в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в августе 2025 года в квартире дома на улице Раевского. Обвиняемый в ходе ссоры со своими знакомыми мужчиной и женщиной ударил их ножом в шею, а затем отчленил головы. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес части тел из квартиры и спрятал их в гаражном массиве, а сам скрылся.

Следователи совместно с полицией смогли оперативно выйти на след подозреваемого и задержать его. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью. По решению суда мужчина был заключен под стражу.

Сейчас следователи собрали доказательную базу для дальнейшего рассмотрения дела в суде.