Юрий Шалабаев встретился с ветеранами накануне Дня Победы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Накануне Дня Победы в Нижегородском кремле прошла традиционная встреча главы города Юрия Шалабаева с ветеранами Великой Отечественной войны. За одним столом собрались фронтовики, партизаны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда - те, кого мэр назвал примером настоящего мужества, стойкости и любви к Родине.

Юрий Шалабаев, обращаясь к почётным гостям, сказал, что Нижний Новгород свято хранит память о войне и испытывает гордость от того, что в городе живут такие мужественные и удивительные люди. Он заверил ветеранов, что город делает всё, чтобы они чувствовали заботу не только в праздничные дни, а каждый день: поддерживаются ветеранские организации, оказывается адресная помощь, решаются вопросы социального обслуживания, регулярно проходят памятные встречи.

- Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз напоминаю: если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы, пожалуйста, говорите о них, мы обязательно всё зафиксируем, по мере возможностей постараемся все вопросы решить. Сделаем всё от нас зависящее, - сказал Юрий Шалабаев.

Глава города поблагодарил фронтовиков за всё, что они сделали для защиты и процветания страны, и отдельно отметил их роль в воспитании детей, подростков и молодежи. Он напомнил, что именно благодаря их подвигу и отваге мы живём под мирным небом, и пожелал ветеранам крепкого здоровья, жизненной энергии и долгих лет - чтобы таких встреч впереди было ещё много.

Одним из гостей стал Евгений Иванович Макаров — ветеран войны, удостоенный званий Почётного гражданина и Почётного ветерана Нижнего Новгорода. С 1943 года он воевал радистом в пехотных войсках на Западном фронте. За плечами Евгения Ивановича — тяжелые дороги через Ельню, Смоленск и белорусские земли, участие в легендарной операции «Багратион». Он был дважды ранен: в первый раз не покинул позиции, во второй — сбежал из медсанбата и вернулся на передовую. День Победы фронтовик встретил в самом Берлине. На встрече он признался, что 9 Мая — его главный праздник, и он искренне гордится своей страной.

Отар Михайлович Дадишкилиани — заслуженный артист РСФСР, обладатель престижной премии и Почётный гражданин Нижнего Новгорода. В 1943 году он добровольцем ушёл на фронт и служил в концертной бригаде, поднимая боевой дух солдат. День Победы застал его в госпитале, но даже оттуда он запомнил ту невероятную волну счастья, когда люди бросались друг к другу с объятиями и поздравлениями. Ветеран выразил искреннюю признательность городским и областным властям за ту заботу и внимание, которыми окружают фронтовиков.

Тёплые слова ветеранам адресовали и воспитанники Центра патриотического воспитания имени Максима Настина. Одна из участниц встречи, Полина Корнева, поделилась: глядя на людей, которые отстояли страну, ребята испытывают огромную гордость. Полина — правнучка ветерана, который дошёл до Берлина и был отмечен тремя орденами Мужества и медалью «За отвагу».

- В глазах ветеранов – целая эпоха мужества, стойкости и несломленного духа, - сказала Полина. - Когда встречаешься с ними взглядом, невольно наворачиваются слёзы: ведь это люди, которые прошли через тяжелейшие испытания, чтобы мы жили под мирным небом.