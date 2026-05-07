«Память о подвиге наших ветеранов — это то, что объединяет нас, делает сильнее и мудрее», - Евгений Чинцов

5 мая 2026 года председатель городской Думы Евгений Чинцов вместе с депутатом Законодательного собрания Юрием Балашовым и главой администрации Советского района Александром Ивановым поздравили жителей района с Днем Победы на праздничном концерте «На фронте сердце просит песни», организованном Нижегородским музыкальным училищем имени М.А. Балакирева.

На сцене выступили талантливые студенты училища, которые через музыку и песни передали собравшимся частицу истории. Зрительный зал был полон: люди пришли, чтобы разделить торжественный момент друг с другом.

«В каждой песне военных лет — и боль утрат, и надежда, и радость Победы. Слушая их, мы чувствуем связь времен и поколений, вспоминаем всех, кто воевал, кто трудился в тылу, ждал и верил. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Память о подвиге наших ветеранов — это то, что объединяет нас, делает сильнее и мудрее. Каждое поколение обязано чтить и передавать эту память дальше. Спасибо всем, кто пришел, кто пел вместе с артистами. С Днем Великой Победы!», - поделился впечатлениями Евгений Чинцов.