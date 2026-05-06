«Каждая встреча с фронтовиками бесценна», - Евгений Чинцов

В Нижегородской области стартовала патриотическая акция «Фронтовые бригады». С 4 по 9 мая десять творческих фронтовых бригад с концертной программой навестят ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы акции взяли за основу формат творческих бригад, которые в годы Великой Отечественной войны перемещались по всей линии фронта и поддерживали боевой дух солдат.

Одними из первых волонтеры поздравили почетных ветеранов Нижнего Новгорода, заслуженных ветеранов Нижегородской области Евгения Макарова, Исаака Ясиновского и Василия Кузнецова. Для них было устроено творческое представление - под звуки гармони участники исполнили песни военных лет «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы», а также поздравили героев с наступающим праздником, вручили цветы, подарки и фотографии с совместных мероприятий.

Организаторами акции выступило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Правительства Нижегородской области и НРОО «Лига молодежного самоуправления».

Вместе с волонтерами Победы ветеранов поздравили председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.

«Каждая встреча с фронтовиками бесценна: каждый раз они поражают своим жизнелюбием, искренним, живым интересом к происходящему в стране и мире. Наше внимание и забота всегда находят отклик в сердцах наших героев, отстоявших Родину и защитивших мир от фашизма. Мы перед ними в неоплатном долгу, поэтому каждый раз с огромной радостью поздравляем ветеранов с нашим главным праздником — Днём Победы, желаем им здоровья и оставаться с нами как можно дольше», — отметил Евгений Чинцов.

Связист Евгений Иванович Макаров, которого призвали в армию в 1943 году, прошагал пешком «пол-России и почти всю Европу». Победу он встретил в Берлине в звании старшины.

Минометчик Василий Афанасьевич Кузнецов тоже ушел на войну в 1943 году, защищал Дальний Восток, конец войны встретил в Японии.

Участник Сталинградской битвы Исаак Захарович Ясиновский награжден орденом Отечественной войны, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией 1941−1945 годов».

«Когда мы приходим в гости к ветеранам и видим их улыбки, мы понимаем, что история оживает. Фронтовые бригады — это не просто концерт, это разговор поколений. Мы не даём нашим героям забыть, как сильно мы их любим и ценим. Пока в их глазах горит огонь, наша священная обязанность — быть рядом, дарить тепло и говорить спасибо за каждый мирный рассвет», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Цель акции – подарить ветеранам внимание, поддержку и поздравить с наступающим праздником, выразить им благодарность за подвиг. Для молодых артистов и добровольцев акции «Фронтовые бригады» такие визиты давно перестали быть формальностью. Эти минуты у ветеранов становятся для них самым честным и важным уроком патриотизма, который невозможно получить в стенах учебного класса.

«За плечами Евгения Ивановича Макарова – освобождение Белоруссии и Польши, а также Кёнигсберг и Берлин. Из судеб именно таких героев складывается наша свобода, сам факт того, что мы говорим на родном языке. И их поколение заслуживает того, чтобы мы помнили: всем, что имеем, мы обязаны именно им. Сегодня, когда в Нижегородской области осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной войны, мы еще бережнее стремимся сохранить эту память. И хотим использовать каждую минуту, чтобы встречаться с ветеранами, поддерживать их во всем, транслировать их жизненные ценности молодому поколению», – подчеркнул Максим Ребров.