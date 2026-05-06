Евгений Люлин: «Память о наших героях – сильнее любого оружия»

6 мая депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания почтили память защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском кремле. Церемония приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии также приняли участие юнармейцы из школы №27, несущие почётную Вахту Памяти на Посту №1. Накануне молодые сотрудники и члены профсоюза аппарата регионального парламента также почтили память воинов Великой Отечественной войны. По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, этой традиции много лет. Она служит напоминанием о том, что связь поколений не должна прерываться и благодарность героям продолжает жить в сердцах нижегородцев.

«Вечный огонь горит не только в Кремле – он горит в наших сердцах. Сегодня, стоя у этого священного пламени, мы понимаем: пока мы помним о своих героях – нас невозможно победить. Наши деды выстояли в самой страшной войне, подняли страну, подарили нам жизнь, дали право говорить на родном языке и дальше хранить наши традиции. Сегодня их внуки и правнуки снова стоят на защите Родины, защищая интересы страны в специальной военной операции. Я твёрдо знаю: Победа будет за нами, потому что правда – за нами, а наша память – сильнее любого оружия», – сказал Евгений Люлин.