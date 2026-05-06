Выставка «Синий платочек Победы» открылась в Нижегородском Заксобрании. Фото: Пресс-служба ЗСНО.

В преддверии 9 Мая в Законодательном Собрании Нижегородской области открылась арт-выставка «Синий платочек Победы». Экспозиция создана главой благотворительного фонда «Русская земля» Анной Даниловой и посвящена вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне, в послевоенное восстановление страны и в современные дни. Основная идея коллекции – показать красоту истории и культуры России, истоки национального характера и богатство народных промыслов.

Акция «Синий платочек Победы» с 2016 года объединила более миллиона человек в России и за рубежом. Её мероприятия проходили в Беларуси, Абхазии, Сербии, Германии.

«Второй год подряд в Нижнем Новгороде проходит арт-выставка «Синий платочек Победы». Это не просто выставка, а дань уважения женщинам, которые ковали Победу у станка, на поле боя и в тылу. Через образ платка мы хотим рассказать о красоте русской души, о связи поколений и о том, как важно помнить историю», – рассказала Анна Данилова.

«Важно поддерживать художников, мастеров и всех творческих людей, потому что именно они сохраняют уникальность нашей культуры, передают память через образы, через красоту. «Синий платочек Победы» – это живая история, где каждый платок рассказывает о подвиге, о любви к Родине, о силе женщин. Мы будем и дальше создавать условия для того, чтобы такие проекты жили, развивались и находили отклик в сердцах нижегородцев», – отметил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.