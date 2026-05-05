Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Пять человек погибли при пожаре в Выксе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Страшная трагедия разыгралась минувшей ночью в городе Выкса Нижегородской области. В частном доме на улице Челюскина вспыхнул пожар, который унёс жизни пятерых человек. Среди погибших двое детей.

По информации регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в ночь на 5 мая. К моменту приезда первых пожарных расчётов дом уже полыхал целиком. Огонь охватил 80 квадратных метров - практически всё строение.

После того как пламя потушили, спасатели нашли внутри тела пятерых человек. Детали случившегося пока не разглашаются, но следователи уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте работают следователи и криминалисты. Они осматривают сгоревший дом и тела погибших, чтобы установить точные причины их смерти. Также назначены две экспертизы: судебно-медицинская и пожарно-техническая — именно она должна ответить на главный вопрос: из-за чего начался пожар.

Сейчас правоохранители проводят весь комплекс необходимых следственных действий, чтобы восстановить полную картину трагедии.