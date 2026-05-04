БПЛА сбили над Нижегородской областью 4 мая.

Атаку БПЛА на Нижегородскую область отразили силы ПВО 4 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего по данным ведомства над территорией страны сбили 90 беспилотников. Они были замечены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской и Тульской областями, а также над Москвой.

Это не первая подобная атака на регион. Ранее БПЛА сбили над Нижегородской областью 3 мая. Тогда в аэропорту были введены длительные ограничения на полеты, которые продлились более 12 часов. Множество рейсов было задержано или вовсе отменено, а пассажиры дожидались посадки в залах аэропорта.