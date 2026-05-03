Из-за атаки БПЛА сохраняются ограничения на полёты в аэропорту Чкалов

Воздушное пространство Нижнего Новгорода остается закрытым. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

В нижегородском аэропорту Чкалов продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки БПЛА в ночь на 3 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Поздно вечером 2 мая были задержаны пять рейсов, с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, в терминале организовали воду и питание.

Ночью ситуация не изменилась: были задержаны четыре рейса, один отменен. Пассажиров отмененного направления доставили в Шереметьево автобусами. Уже утром стало известно о двух других отмененных рейсах – до Москвы и Санкт-Петербурга, еще три самолета в данный момент ожидают открытия воздушного пространства.

В аэропорту подчеркивают, что обстановка остается спокойной. Пассажирам предоставляют напитки, питание и мягкий инвентарь – коврики, матрасы и пуфы – для комфортного ожидания. Работает медпункт, для семей с детьми открыта комната матери и ребенка.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта, а также внимательно следить за объявлениями в терминале.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. По сообщениям Минобороны РФ, минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Нижегородской областью.