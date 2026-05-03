Директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров посетил труженицу тыла в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы директор филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Геннадиевич Федоров вместе с сотрудниками навестил труженицу тыла Раису Федоровну Донскую. Энергетики поздравили Раису Федоровну с предстоящим праздником Победы и вручили памятные подарки.

Раиса Федоровна, отметившая 95-летний юбилей и награжденная медалью «Ветеран Труда», посвятила энергетике свою жизнь. Её карьера началась в 1951 году в «Узбекэнерго» с должности техника электрика, затем она последовательно занимала позиции дежурного и старшего инженера, начальника лаборатории. После перевода в Самаркандский Совнархоз в 1971 году продолжила работу в Горьковском Энергетическом Управлении «Горэнерго», позже — в «Сергачских электрических сетях», а в 1982 м вернулась в «Горэнерго». На пенсию вышла в марте 1986 года.

Традиция личных встреч руководства и сотрудников «Нижновэнерго» с ветеранами — фронтовиками и тружениками тыла сложилась много лет назад. Ежегодно в преддверии 9 Мая участники таких встреч вспоминают события 1941–1945 годов и обсуждают послевоенное развитие энергетики в Нижегородской области. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для горьковских энергетиков. В те годы от их работы зависела не только жизнь мирных граждан, но и успех боевых операций на фронте.

Сотрудники «Нижновэнерго» чтят память тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу и восстанавливал энергохозяйство после войны. Это не просто дань светлой памяти о Великой Победе — это возможность сохранить для будущих поколений историю трудового подвига, благодаря которому была создана и модернизирована современная энергетика региона.