Аэропорт Чкалов снял ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) возобновил прием и отправку рейсов – введенные ранее ограничения отменены. Как сообщили в Росавиации, меры принимались исключительно ради безопасности полетов.

Ограничения действовали со вчерашнего дня – из-за атаки БПЛА воздушное пространство над городом было временно закрыто. Из-за этого часть рейсов пришлось задержать, а пассажирам – провести больше времени в терминале. Всего из расписания выбились семь рейсов.

В период ожидания с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта: помогали с информацией и сопровождением. Сейчас ситуация стабилизируется, аэропорт постепенно возвращается к привычному ритму.

Пассажирам советуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло или сайтах авиакомпаний и учитывать обновления расписания перед поездкой в аэропорт.

Напомним, этой ночью в деревне под Кстово силами ПВО был сбит один беспилотник. К счастью, обошлось без пострадавших, повреждений жилых построек также не зафиксировано.