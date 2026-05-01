Бурнаковскую экотропу очистили от мусора во время общегородского субботника. Фото: Министерство молодежной политики Нижегородской области

Около 150 человек навели порядок на территории Бурнаковской экотропы в Нижнем Новгороде. Общегородской субботник прошел в рамках Всероссийских экологических акций «Мы за чистоту» и «Зеленая весна», сообщили в пресс-службе областного правительства.

На уборку вышли школьники, студенты, ветераны специальной военной операции, представители студенческих отрядов, а также активисты экологических, молодежных и добровольческих объединений. Организовали общегородской субботник региональные министерства, отделения Движения Первых, «Экосистема», Всероссийского общества охраны природы, молодежный центр «Высота» и федерация серфинга.

Участники проделали серьезный объем работы: с экотропы собрали бытовые отходы, пластик и сухие ветки. Особое внимание уделили труднодоступным участкам, куда руки доходили редко. Участники отметили, что такие мероприятия не только улучшают состояние окружающей среды, но и формируют ответственное отношение к природе.

Напомним, план месячника по благоустройству выполнили на 80% в Нижнем Новгороде. За три недели с улиц и дворов вывезли 70 тысяч кубометров мусора и ликвидировали 83 свалки.