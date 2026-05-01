План месячника по благоустройству выполнили на 80% в Нижнем Новгороде

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде завершен на 80%

Больше трех недель в Нижнем Новгороде идет месячник по благоустройству – он стартовал 5 апреля, и к сегодняшнему дню по основным видам работ план выполнили уже на 80%. Промежуточными итогами поделился мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Глава города отметил, что результаты видны не только в отчетах, но и на улицах, а стало это возможным благодаря усилиям городских служб и добровольцев. Всего к уборке присоединились почти 110 тысяч нижегородцев.

За эти недели с улиц и дворов вывезли больше 70 тысяч кубометров мусора, попутно разобрали 83 свалки. Почти 55 миллионов квадратных метров газонов расчистили и привели в порядок, высадили 237 новых деревьев.

Что касается дворовых территорий, то там обновили 286 детских и полсотни спортивных площадок, а также восстановили 48 памятников и мемориалов. Параллельно дорожные бригады залатали ямы на 24 тысячах квадратных метров полотна. Вдобавок по городу заменили 152 мусорных контейнера и установили 252 новые урны. Все эти работы обеспечивали свыше 1200 единиц спецтехники.

– Завтра прогнозируют тепло, солнечно - именно такие условия помогут делу спориться, – добавил мэр.