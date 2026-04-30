Полиция начала проверку после скандала в элитном питомнике Дзержинска.

Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собаками в элитном питомнике Дзержинска. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

– В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в полицию по факту жестокого обращения с животными заявлений и сообщений не поступало. Опубликованная информация проверяется, – говорится в официальном комментарии.

Речь идет о питомнике американских булли, владелицу которого зоозащитники обвиняют в регулярных избиениях собак, содержании их в тесных вольерах и незаконной утилизации трупов. Об одном случае хозяйка сама рассказала в социальных сетях, об остальных стало известно из сообщений активистов. П после начала скандала женщина закрыла доступ к своим социальным сетям и перестала выходить на связь.

Тем временем активисты обнаружили в лесу под Дзержинском тело собаки, по окрасу и внешним данным очень напоминающей щенка из этого питомника. Труп был изъят для проверки чипа и проведения независимой экспертизы, которая должна установить точную причину смерти животного.