Миллион за щенка и трупы в мусорном баке: Заводчицу американских булли из Нижегородской области обвиняют в издевательствах над собаками

Красивые интерьеры, мускулистые собаки и атмосфера роскоши – именно такую картинку показывает в социальных сетях владелица элитного питомника в Дзержинске, в котором она разводит редких американских булли. Однако за глянцевыми фото и забором дома могут скрываться жуткие вещи. Собаки, стоимость которых начинается от миллиона рублей, живут в тесных клетках, умирают от побоев и духоты, а их тела хозяйка вывозит не в крематорий, а к мусорным бакам. Так утверждают зоозащитники, которые ополчились против заводчицы, в их числе Лара Саплина, которая и поделилась этой историей в своих социальных сетях.

Щенок по цене автомобиля

Американские булли – та порода, которая в сознании людей ассоциируется со статусом и достатком, ведь цена щенков на сайтах объявлений стартует от нескольких сотен тысяч рублей. Выведение таких собак требует кропотливой работы и дорогого содержания.

Соответствующий образ в социальных сетях транслировала заводчица из Дзержинска. Женщина снимает видео на фоне атрибутов роскошной жизни: дизайнерские интерьеры, а в руках – гладкошерстный мускулистый щенок. Прайс-лист соответствует антуражу: стоимость собак в этом питомнике стартует от одного миллиона рублей. Судя по сайту питомника, в нем содержится около 25 взрослых собак и, предположительно, несколько щенков.

Элитность питомнику добавляло и жесткое условие покупки щенка – собаку отдают исключительно без права на разведение. Покупатель, готовый выложить сумму с шестью нулями, подписывает договор, по которому не имеет права вязать животное.

Что творится за забором питомника?

Казалось бы, такие премиальные собаки должны содержаться в райских условиях, однако реальность оказалась более жестокой. Как сообщает нижегородская зоозащитница Лара Саплина, животные в питомнике неоднократно подвергались издевательствам. Активистка опубликовала видео, в котором сообщается, что заводчица регулярно избивает собак. Со слов зоозащитников, в ход идет все – руки, ноги и даже палки и лопаты. Также женщина якобы душит животных во время процедур по обработке ушей и стрижет когти под самый корень.

Еще одно обвинение касается содержания элитных собак. В опубликованных видео говорится, что животные находятся в тесных вольерах, где могут только стоять или лежать, развернуться у них нет возможности. Подобные условия несовместимы с базовыми представлениями о содержании таких дорогих животных.

Завернули в мешки и выбросили в мусорку

Главное обвинение хозяйки питомника касается утилизации трупов собак. Зоозащитники приписывают хозяйке минимум три таких эпизода. В первом случае тело булли было найдено прямо в контейнере с бытовыми отходами недалеко от питомника, во втором – труп собаки обнаружили случайные прохожие в лесу Дзержинска, а затем его же нашла и Лара Саплина. Зоозащитники забрали тело в Нижний Новгород, чтобы проверить чип и провести экспертизу для установления причины смерти. При этом, по их словам, окрас очень похож на щенка, фото которого опубликовано в социальных сетях хозяйки.

О резонансном случае рассказала сама владелица питомника. Она вышла в прямой эфир в одной из социальных сетей и откровенно поделилась историей со зрителями, а запись сохранила на своей странице. Видео было опубликовано в апреле, хотя сама история произошла весной прошлого года. Речь шла о кобеле, который часто задыхался, перенёс операцию и, по сути, не мог вести нормальный образ жизни, не говоря уже о разведении.

Со слов хозяйки после прогулки и игр под палящим солнцем собака перевозбудилась, а, вернувшись в вольер, задохнулась. Все это произошло поздно вечером. Женщина честно призналась, что захоронить собаку по-человечески не вышло – якобы в Нижнем Новгороде отказали принять животное ночью и сказали ждать до понедельника.

– Мы не смогли похоронить собаку подобающим образом. В 11 вечера, когда я пыталась звонить, его никто не взял. В питомнике у нас даже лопаты не было. В лес тоже вести его не хотели, потому что там холодная земля после зимы. Вариант мы нашли не самый хороший на тот момент. Мы упаковали его во много чёрных пакетов, потом в коробку из-под кондиционера, а её ещё раз в пакеты, всё это перевязали скотчем… Подъехали к контейнеру со строительным мусором и выгрузили его туда. На следующее утро мусор увезла машина, – сказала женщина в видео.

Напомним, что в соответствии с действующем законодательством, такие способы избавления от трупов животных запрещены. Тела можно только кремировать и хоронить на специальных кладбищах.

В откровенном видео от заводчицы прозвучали слова о «неполноценности» собаки из-за ее постоянных болезней и невозможности участвовать в разведении. Активисты же уверены, что женщина специально отправляла животное на массовые активные игры в жару, надеясь на то, что оно задохнется от перегрузок.

Закрытые соцсети и «никаких комментариев»

После того как на хозяйку питомника обрушился гнев общественности, она избрала тактику полной изоляции. Открытый ранее профиль во «ВКонтакте» резко ушёл в приватный: доступ к сообществу полностью ограничен. Исчезла и возможность комментировать посты в других соцсетях.

Редакция «КП-Нижний Новгород» попробовала связаться с хозяйкой питомника, однако ответа не последовало. Сейчас зоозащитники пытаются добиться ответа от женщины. Они приехали в питомник, однако на входе их встретила сотрудница со словами: «Никаких комментариев». «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.