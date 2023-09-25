Известный комик Владимир Маркони приехал в Нижний Новгород. Фото: телеграм-канал Владимира Маркони.

Знаменитый комик Владимир Маркони приехал в Нижний Новгород. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Вместе с комиком приехали финалисты шоу «Ну-ка, все вместе!». У артистов началось большое турне по всей стране. Первый город в списке стал Нижний Новгород. Выступление запланировано на 25 сентября.

-Мы в Нижнем Новгороде с нашим грандиозным шоу «Ну-ка, все вместе!» Начался наш мегатрип, - поделился Владимир Маркони в соцсетях.

Напомним, концерт Дианы Арбениной с группой «Ночные Снайперы» прошел в Нижнем Новгороде 23 сентября.