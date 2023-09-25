Концерт Дианы Арбениной с «Ночными Снайперами» состоялся в Нижнем Новгороде. Фото: группа «Диана Арбенина. Ночные Снайперы» во «ВКонтакте»

Концерт Дианы Арбениной с группой «Ночные Снайперы» прошел в Нижнем Новгороде 23 сентября. Об этом сообщается в официальном сообществе исполнительницы во «ВКонтакте».

В этом году группе «Ночные Снайперы» исполняется 30 лет и сейчас группа находится в концертном туре. Выступление состоялся во Дворце спорта и прошло по-особенному. Для нижегородцев исполнили самые популярные песни группы.

-Вчера в Нижнем случился какой-то особенный концерт! Это тааак круто! - говорится в сообщении.

Жители, которые посетили концерт, также спешат поделиться своими восторженными отзывами.

- Это был космос, это был кайф.‍ Спасибо! Вы необыкновенные! – пишет Екатерина Б.

- Эмоций море, одного концерта недостаточно, - поделилась Татьяна К.

Некоторые жители приехали в Нижний Новгород из соседних городов.

-Это был наш третий концерт за год. И мы ни капельки не пожалели, что рванули на один день в Нижний Новгород из Владимира, чтобы услышать любимые песни и зарядиться положительными эмоциями, - написала Анна Л.