Дым был виден на всю округу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сильный дым в районе ЖК «Бурнаковский» напугал жителей Мещеры и ее окрестностей днем 25 сентября. Около двух часов дня там наблюдался столб густого черного дыма, который поднимался высоко в небо и был виден на большом расстоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, источником дыма стала горящая мусорка.

- Сегодня в 14.13 поступило сообщение о пожаре на улице Бурнаковская около дома №105. Горит мусорка, подразделения направлены на место, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде открыли памятник пожарным и спасателям.