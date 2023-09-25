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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:38

Дым в районе ЖК «Бурнаковский» напугал жителей Нижнего Новгорода

Как выяснилось, это горела мусорка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дым был виден на всю округу.

Дым был виден на всю округу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сильный дым в районе ЖК «Бурнаковский» напугал жителей Мещеры и ее окрестностей днем 25 сентября. Около двух часов дня там наблюдался столб густого черного дыма, который поднимался высоко в небо и был виден на большом расстоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, источником дыма стала горящая мусорка.

- Сегодня в 14.13 поступило сообщение о пожаре на улице Бурнаковская около дома №105. Горит мусорка, подразделения направлены на место, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде открыли памятник пожарным и спасателям.