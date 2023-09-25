Памятник «Пожарным и спасателям» находится на проспекте Гагарина. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Памятник «Пожарным и спасателям» открыли в Нижнем Новгороде 25 сентября. В торжественной церемонии принял участие глава МЧС России Александр Куренков, сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород», присутствовавший на мероприятии.

- Я очень рад, что установка памятника была осуществлена по инициативе общественности и на средства в виде добровольных пожертвований. Мы можем по праву считать, что своим личным вкладом вы внесли свою лепту в историю пожарной охраны, – сказал Александр Куренков.

Монумент расположен в сквере у дома № 180 на проспекте Гагарина, недалеко от развязки на улице Ларина. Идея строительства памятник зародилась в 2020 году. Инициаторами стали Совет ветеранов «Общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей Нижегородской области» и сотрудники ГУ МЧС по региону. Проект памятника разработан нижегородским скульптором Алексеем Щитовым.

Памятник олицетворяет собой три вехи становления и развития всех служб, осуществляющих деятельность в структуре МЧС России. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Памятник олицетворяет собой три вехи становления и развития всех служб, осуществляющих деятельность в структуре МЧС России, и увековечивает мужество, героизм и самоотверженность людей, выбравших эту профессию.

Монумент увековечивает мужество, героизм и самоотверженность людей, выбравших эту профессию. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первая фигура - это история создания пожарной охраны, которая на сегодняшний день насчитывает 374 года. Вторая фигура относится к героическому периоду Великой Отечественной войны - служба местной противовоздушной обороны защищала город от пожаров, вызванных массированными бомбардировки и артиллерийскими атаками противника. Третья фигура - это собирательный образ современного пожарного. Во внутренней части монумента расположен образ иконы защитница от пожаров, покровительница служб МЧС – «Неопалимая Купина».