Три человека погибли в лобовом ДТП с «Ладой» в Нижегородской области. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Три человека погибли и трое пострадали в лобовом ДТП с участием «Лады Калины» и «ГАЗели» в Нижегородской области вечером 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Страшная авария произошла на Арзамасской трассе около села Румстиха в девять часов вечера. Водитель «Калины», ехавшей в сторону Нижнего Новгорода, пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовой «ГАЗелью».

Водитель «Лады» и два его пассажира погибли на месте. Еще два человека из «Калины» и водитель «ГАЗели» были доставлены в больницу с различными травмами.

Напомним, в минувшее воскресенье в Нижегородской области произошло еще одно серьезное ДТП: при столкновении пассажирского микроавтобуса с фурой погибли три человека, еще 16 человек пострадали.