Микроавтобус и грузовик столкнулись на трасса М-7. Фото: группа «Кстово» в социальной сети ВКонтакте

Страшное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика произошло в Нижегородской области 24 сентября. В аварии погибли три человека, еще 16 – пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Утром на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись грузовой автомобиль и маршрутная «ГАЗель». В аварии погибли три человека.

– На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. 12 пострадавших, в их числе трое пострадавших в тяжелом состоянии, эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставляют в детскую областную больницу, еще трое пострадавших - в центральную районную больницу. Медики оказывают необходимую помощь, – отмечают в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Также на место аварии выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Кроме того медикам Нижегородской области помогают специалисты Федерального Центра медицины катастроф. Они подключились для проведения телемедицинских консультаций и готовы содействовать в лечении пострадавших при необходимости.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, последствия ДТП ликвидировали семь спасателей, задействовав в работе три спецмашины. Сотрудники МЧС смывали топливо с проезжей части.