Названа причина смертельного ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области

Причиной смертельного ДТП стал выезд фуры на встречную полосу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Причиной смертельного ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области стал выезд фуры на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель грузовика «Мерседес» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель» под управлением 62-летнего мужчины.

Напомним, в аварии 24 сентября на трассе М-7 погибли три человека, еще 17 человек, среди которых один ребенок, пострадали. На место происшествия прибыли бригады Нижегородского Центра медицины катастроф и скорой помощи Кстовской больницы. Пострадавших доставили в больницы.

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