Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области выросло до 20. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе М-7 в Кстовском районе выросло до 20. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Согласно уточненной информации по ДТП, пострадали 20 человек, в том числе один ребенок, из них три человека погибли, – отмечают в ведомстве.

Напомним, утром в Кстовском районе столкнулись грузовой автомобиль и маршрутная «ГАЗель».

На место происшествия прибыли бригады Нижегородского Центра медицины катастроф и скорой помощи Кстовской больницы. Пострадавших эвакуировали в областную клиническую и центральную районную больницы. Пострадавшего ребенка доставили в детскую областную больницу.

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