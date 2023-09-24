Микроавтобус с пассажирами и фура столкнулись на трассе М-7. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Микроавтобус с пассажирами и фура столкнулись на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области. Авария произошла утром 24 сентября.

В результате ДТП три человека погибли. 15 взрослых и один ребенок пострадали и были доставлены в больницы.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции и прокуратуры. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, медикам Нижегородской области помогают специалисты Федерального Центра медицины катастроф. Они подключились для проведения телемедицинских консультаций и готовы содействовать в лечении пострадавших при необходимости.

Отметим, последствия ДТП ликвидировали семь сотрудников МЧС, задействовав три спецмашины.