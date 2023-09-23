Сотрудники полиции и ФСБ задержали 80 мигрантов в Дзержинске. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции и ФСБ в рамках профилактического рейда в Дзержинске задержали 80 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

За время рейда были проверены 2 стройки, продуктовая база и логистический центр, где работали иностранные граждане.

После этого мигрантов доставили в отдел полиции Дзержинска для проверки. По ее результатам были составлены 19 протоколов по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима проживания». Также полицейские завели четыре уголовных дела по статье «Подделка уведомления о постановке на миграционный учет».

По решению суда будут депортированы 10 иностранцев.

Напомним, 36-летний гражданин Узбекистана приехал к отделу полиции города Дзержинска на камазе-манипуляторе и «нанес незначительные повреждения» зданию.

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