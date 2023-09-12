Долбил краном дверь и окна: Мигрант на манипуляторе атаковал отдел полиции в Дзержинске

Мигрант на манипуляторе атаковал отдел полиции в Дзержинске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области гастарбайтер на манипуляторе устроил атаку на местный отдел полиции. Инцидент произошел минувшей ночью в самом центре города, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, 36-летний гражданин Узбекистана приехал к отделу на камазе-манипуляторе и «нанес незначительные повреждения» зданию.

- Краном манипулятора, установленным на автомобиле «Камаз», он нанес несколько ударов по входной группе и окну отдела полиции, в котором находились сотрудники, - уточнили в региональном Следкоме.

После этого мигрант дал по газам и скрылся. Для поимки злоумышленника в регионе был объявлен план «Перехват».

Задержать буяна удалось лишь под Лысковом – примерно в 100 километрах от Дзержинска. Добровольно останавливаться водитель не захотел, поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам.

- Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции Лысковского района. Предварительно установлено, что мужчина находится на территории Российской Федерации законно. Мотивы его поступка устанавливаются, - рассказали в МВД.

СК в свою очередь возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам». Наказание по данной статье – от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы до пять лет.