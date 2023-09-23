Нижегородская телебашня включит подсветку в честь IV Международного HR-саммита

Нижегородская телебашня. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Тематическая подсветка в честь IV Международного HR-саммита «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров» украсит нижегородскую телебашню с 28 по 30 сентября. Иллюминация с анонсом мероприятия будет включена на архитектурной доминанте города с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Световое панно телебашни оформят в стилистике саммита. На гранях доминанты появится графический рисунок в бирюзовых тонах, основным элементом которого станут восходящие стрелки, символизирующие рост и развитие. Кроме того, на медиаэкране запустят бегущую строку с названием мероприятия и логотипами его организаторов.

Напомним, пять зарубежных стран станут участниками HR-саммита, который пройдет на территории Нижегородского кремля и площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области с 28 по 30 сентября. Участники обсудят проблему рынка труда, демографическую ситуацию, тренды молодежной политики и кадровые стратегии регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

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