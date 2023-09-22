Пять стран станут участниками HR-саммита в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пять зарубежных стран станут участниками HR-саммита, который пройдет на территории Нижегородского кремля и площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники обсудят проблему рынка труда, демографическую ситуацию, тренды молодежной политики и кадровые стратегии регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Особенностью программы HR-саммита 2023 года станет трек «Государство», в рамках которого будет организована стратегическая сессия по обмену опытом создания центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих в регионах.

- Такой форум проводится не первый год, он уже заработал определенную репутацию в международных кругах. В этом отношении мы видим очень широкий интерес со стороны иностранных участников, - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Участниками станут следующие страны: Республика Беларусь, Германия, Казахстан, Узбекистан, Шри-Ланка.

В IV Международном HR-саммите «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров» примут участие более 150 спикеров и 200 HR-экспертов из более чем 50 регионов России и пяти зарубежных стран.