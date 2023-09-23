Глеб Никитин передал «ГАЗель» нижегородской многодетной семье.
Фото: Кирилл Мартынов
Губернатор Глеб Никитин передал девятиместную «ГАЗель» нижегородской многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Дмитрий и Анастасия Талановы из Краснобаковского района воспитывают шестерых детей. Старшие учатся в восьмом и шестом классе школы, двое детей ходят в детский сад и еще два малыша пока находятся дома с мамой.
– Многодетная мама написала мне в социальной сети о том, что семья нуждается во вместительном автомобиле. Для родителей и их шестерых детей было уже явно недостаточно старенькой «Калины»: приходилось развозить ребят в садик и школу несколькими рейсами. Кроме того, без подходящего автомобиля семья не могла отправляться в совместные путешествия, – отмечает Глеб Никитин.
Глава семьи Дмитрий рассказал, что в ближайшем будущем их семья хочет съездить в Арзамас и Дивеево. Конечно в планах и частые прогулки по Нижнему Новгороду.
– Хочется от всей души поблагодарить губернатора и руководство «Группы ГАЗ» за исполнение нашей мечты! Большое спасибо! – сказала многодетная мама Анастасия Таланова.
Ранее мы сообщали, что детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в Нижегородской области.
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