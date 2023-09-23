Глеб Никитин передал «ГАЗель» нижегородской многодетной семье. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Глеб Никитин передал девятиместную «ГАЗель» нижегородской многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Дмитрий и Анастасия Талановы из Краснобаковского района воспитывают шестерых детей. Старшие учатся в восьмом и шестом классе школы, двое детей ходят в детский сад и еще два малыша пока находятся дома с мамой.

– Многодетная мама написала мне в социальной сети о том, что семья нуждается во вместительном автомобиле. Для родителей и их шестерых детей было уже явно недостаточно старенькой «Калины»: приходилось развозить ребят в садик и школу несколькими рейсами. Кроме того, без подходящего автомобиля семья не могла отправляться в совместные путешествия, – отмечает Глеб Никитин.

Глава семьи Дмитрий рассказал, что в ближайшем будущем их семья хочет съездить в Арзамас и Дивеево. Конечно в планах и частые прогулки по Нижнему Новгороду.

– Хочется от всей души поблагодарить губернатора и руководство «Группы ГАЗ» за исполнение нашей мечты! Большое спасибо! – сказала многодетная мама Анастасия Таланова.

Ранее мы сообщали, что детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в Нижегородской области.

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