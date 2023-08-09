Многодетным нижегородским семьям компенсируют стоимость обучения у детей Фото: Даниил ОПАРИН

Детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в Нижегородской области. Об этом стало известно из соответствующего постановления регионального правительства от 3 августа.

Как отмечается, господдержка распространяется на получение среднего профессионального образования.

В частности, семьям с тремя детьми компенсируют одну треть стоимости обучения ежегодно. Семьям, где четыре ребенка и более, вернут половину стоимости обучения в год. Однако размер компенсации за одного ребенка не может превышать 30 тысяч рублей за 12 месяцев.

Кроме того, если ребенок учится на очной форме обучения, то мера поддержки распространяется и на совершеннолетнего до достижения 23 лет. При этом он должен быть иждивенцем.

Постановление правительства Нижегородской области начнется действовать с 1 сентября 2023 года.