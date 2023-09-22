Давид Мелик-Гусейнов считает, что «Пари НН» «народная команда» Фото: Марина СОРОКИНА

Генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал нижегородскую футбольную команду народной. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.

Также Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что «Пари НН» независимая команда, которая имеет многовековую историю. Именно благодаря всем предшествующим события «Пари НН» оказался на футбольном олимпе.

Напомним, футболисты молодежной команды «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 обыграли самарские «Крылья Советов - М» в гостевом матче 11 тура МФЛ, состоявшемся 22 сентября.