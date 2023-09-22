Молодежка «Пари НН» со счетом 2:0 обыграла самарские «Крылья Советов - М»

Встреча в рамках МФЛ состоялась в Самаре 22 сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

Футболисты молодежной команды «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 обыграли самарские «Крылья Советов - М» в гостевом матче 11 тура МФЛ, состоявшемся 22 сентября. Пресс-служба нижегородского клуба сообщает, что первый гол нижегородцы забили уже на 12 минуте, отличился наКристиан Маевский. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Максим Серов на 55-й минуте. Ближе к завершению игры на 79-й минуте у ворот нижегородской команды был назначен пенальти. Игрок молодежки «крыльев» попытался воспользоваться этим шансом, но пробил выше перекладины. В итоге молодежка «Пари НН» одержала уверенную победу.

Гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале рассказал, что сразу после победы ему позвонили игроки команды и сообщили о своих успехах. Давид Мелик-Гусейнов решил публично поздравить их с победой:

- Ребята, наша молодежка, так держать! Верим в большую дружную и сильную команду. Вперед за Нижний!