Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля закроется с 6 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля (0+) будет работать до 6 ноября. Информация об этом размещена на сайте ГБУК НО «НГИАМЗ».

Согласно информации, пройти по кругу всю крепость можно будет до 5 ноября включительно, а уже со следующего дня будут доступны прогулки только по зимнему маршруту. В холодное время года прогулки проводятся от Дмитриевской до Часовой башни и обратно. Такая схема будет действовать до апреля, весной круговой маршрут возобновит свою работу.

Напомним, круговой маршрут по стене Нижегородского кремля был открыт 22 августа 2021 года, в год 800-летия Нижнего Новгорода. В церемонии принял участие губернатор Глеб Никитин.