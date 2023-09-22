Нижегородские бойцы уничтожили два «Леопарда» на СВО. Фото: Александр КОЦ

Нижегородские военнослужащие, работающие в зоне специальной военной операции, уничтожили сразу два танка «Леопард» за сутки. Об этом сообщил депутат ЗСНО Василий Суханов со ссылкой на собственный источник.

- Молодцы, земляки! – похвалил бойцов парламентарий.

Напомним, в зоне специальной военной операции находится немало военнослужащих из Нижегородской области. Несколько дней назад новая партия добровольцев отправилась на спецоперацию. Среди них были даже те, у кого по месту работы была бронь.