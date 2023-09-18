Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин

Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области. Группа контрактников отправилась из Нижегородского пункта отбора к месту подготовки. Об этом сообщает Дом народного единства.

Среди контрактников как жители Нижнего Новгорода, так и районов. Так, доброволец из Арзамаса признался, что работает на оборонном предприятии, но, несмотря на бронь, принял решение участвовать в специальной военной операции.

- На предприятии к моему решению отнеслись положительно. Быстро оформили все документы. Гарантировали, что рабочее место останется за мной, - отметил новобранец.