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НовостиПолитика18 сентября 2023 10:12

Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области

Контракт заключили как жители областного центра, так и военнослужащие из районов
Валерия МУРОМЦЕВА
Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин

Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин

Новая партия добровольцев отправилась на СВО из Нижегородской области. Группа контрактников отправилась из Нижегородского пункта отбора к месту подготовки. Об этом сообщает Дом народного единства.

Среди контрактников как жители Нижнего Новгорода, так и районов. Так, доброволец из Арзамаса признался, что работает на оборонном предприятии, но, несмотря на бронь, принял решение участвовать в специальной военной операции.

- На предприятии к моему решению отнеслись положительно. Быстро оформили все документы. Гарантировали, что рабочее место останется за мной, - отметил новобранец.