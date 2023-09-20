Нижегородцы чаще всего «зимуют» в ОАЭ, Египте, Таиланде и на Мальдивах

Таиланд. Остров Ко-Лан. Пляж. Фото: Виктория МИНАЕВА

Чаще всего нижегородцы уезжают в длительные зимние поездки в ОАЭ, Египте, Таиланде и на Мальдивах, Сейшельских островах. Об этом «Комсомолке» рассказал Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

– Ещё с каждым годом растет спрос на туры в Новую Зеландию и Антарктиду, – подчеркнул Сергей Малов.

Однако, отправляясь в длительную поездку, стоит помнить про медицинские страховки. Они должны действовать в течение всего периода пребывания за границей.

– Перед вылетом следует также изучить новостные сводки, чтобы случайно не оказаться в гуще неприятных событий. Помните, что в экстренных ситуациях вы всегда можете обратиться за помощью в российские загранучреждения, – напомнил Представитель МИД России.

Подробнее о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой, читайте в нашем материале.