«Растет спрос на туры в Новую Зеландию и Антарктиду»: Стало известно, куда поедут отдыхать нижегородцы этой осенью и зимой

Осенью на большинстве привычных курортах цены становятся ниже. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Осень – это особенное время для желающих продлить тёплые денечки и отдохнуть без лишней туристической суеты. На большинстве привычных курортах в это время года цены становятся ниже, а поток отдыхающих значительно спадает. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выяснила, что сейчас происходит в туристической отрасли и какие направления нижегородцы выбирают для отпуска осенью и зимой.

Выбор за вами: экскурсионный тур по стране или полёт за границу

Естественно, наиболее доступными остаются туры внутри страны и по ближнему зарубежью. Так, туристам сейчас предлагают поездки в Беларусь, Грузию, Казахстан, Армению и Узбекистан.

Калининград. Кафедральный собор на острове Канта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– В этих странах сейчас нет изнуряющей жары и отдыхать там комфортно. А на Черном море сейчас бархатный сезон, – рассказывает генеральный директор туркомпании «Роза ветров НН» Мария Свиридова. – Также школьники сейчас в большом количестве поехали везде. Одни выбирают для поездок с классом Москву, другие Питер, а третьи вообще летят в Калининград.

Ещё большим спросом в осенний период пользуется Турция и Египет. Нижегородцы, которые хотят сэкономить свои кровные и мечтают о «Всё включено», обычно выбирают для отпуска именно эти две страны.

Турция. Виды Стамбула. Фото: Иван МАКЕЕВ

– Чем более поздний будет месяц осени, тем Египет будет более востребован, а на Турцию спрос будет уменьшаться, – объяснила заместитель генерального директора туристической компании «ClassТур» Екатерина Балыкина. – Также летают нижегородцы в ОАЭ, потому что хотят совместить полезное с приятным. Там и экскурсии, и море, и шоппинг. А те, кто хочет получить от поездки новые эмоции, летят на Кубу или в Тайланд.

По словам туроператоров, резкого подорожания туров не предвидится. В настоящее время всё зависит от спроса, если он будет хороший и устойчивый, то и цены потихоньку будут расти.

Улетаем зимовать

Благодаря удалённой работе всё больше людей предпочитают зимовать в тёплых странах. Для самых длительных поездок – почти на срок больше трёх месяцев нижегородцы выбирают проживание в ОАЭ, Египте, Таиланде и на Мальдивах, Сейшельских островах.

– С каждым годом растет спрос на туры в Новую Зеландию и Антарктиду, – рассказал «Комсомолке» Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Пассажиры в аэропорту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, отдых в Таиланде предлагают на любой вкус, цвет и кошелёк. Поехать можно как на материк, так и на острова. Этот курорт довольно дешёвый, цены на питание и съем квартиры в Таиланде довольно демократичны.

Зимние каникулы

Охотнее всего зимние каникулы туристы проводят на склонах Приэльбрусья и Красной Поляны. Туда же нижегородские туристы едут встречать и праздновать Новый Год.

– На новогодние праздники спрос будет большой. За 20 лет работы мы хорошо отследили эту тенденцию. Пока все провожают лето, никто не задумывается о зиме, но как только в Нижнем Новгороде выпадет первый снег и люди осознают, что приближаются холода, то они тут же заинтересуются турами, – пояснила заместитель гендиректора компании «ClassТур» Екатерина Балыкина. – Если люди хотят Новый Год отпраздновать в России, то уже есть цены и предложения. Пора об этом всем задуматься.

Канатная дорога на горнолыжном курорте Красная поляна, Роза-Хутор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, нижегородские турагенты ожидают расширения полетной программы.

– Мы очень ждем чартерные рейсы в Иран, Китай, Доминикану, Шри-Ланку. Как анонсировали операторы, якобы будут эти самолеты летать в осень и зиму, но пока их нет, – добавила Екатерина Балыкина.

КОНКРЕТНО:

Куда нижегородцы чаще всего едут отдыхать осенью?

– В высокий осенний туристический сезон наиболее популярными зарубежными направлениями традиционно остаются Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. Так, прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию осуществляют целых 4 авиакомпании. В последнее время нижегородцы все чаще выбирают страны постсоветского пространства: Абхазию, Армению, Узбекистан. В то же время, несмотря на санкции и внушительный курс валют, наших соотечественников можно встретить в европейских ресторанах и на пляжах островов Карибского бассейна, ОАЭ, Шри-Ланки, – рассказал Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов. – Со своей стороны советую путешествовать по России, у нас красивейшие места – Карелия, Урал, озеро Байкал, Камчатка, города Золотого кольца. Например, недавно во время круиза по Волге и Каме на теплоходе «Мстислав Ростропович» я был приятно впечатлен архитектурой старинных русских городов. Всем рекомендую.

На что стоит обратить внимание в ходе подготовки к отпуску?

– Вопреки неоднократным предупреждениям, российские граждане продолжают экономить на медицинских страховках. Это очень серьезный вопрос, из-за которого отпуск может превратиться в сущий ад. Обращаем внимание, что страховка должна действовать в течение всего периода пребывания за границей. Перед вылетом следует также изучить новостные сводки, чтобы случайно не оказаться в гуще неприятных событий. Помните, что в экстренных ситуациях вы всегда можете обратиться за помощью в российские загранучреждения, – прокомментировал Представитель МИД России.