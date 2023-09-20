Новый рентгенодиагностический комплекс поступил в нижегородскую больницу №38

Рентгенодиагностический комплекс. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в городскую клиническую больницу №38 Нижнего Новгорода. Оборудование будет использоваться в поликлинике по улице Ильинской, 78. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным министерства здравоохранения региона, технику закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для этого из федерального бюджета было выделено более 7 миллионов рублей.

– Новый аппарат – это компактный многофункциональный комплекс с высоким качеством изображения, пониженной дозой облучения и с автоматизированным процессом подбора параметров обследования различных участков тела, – рассказала главный врач городской клинической больницы №38 Вера Погребецкая.

Главный врач также отметила, что перед установкой нового оборудования, в рентгенологическом кабинете выполнили специализированный ремонт.

Ранее мы сообщали, что на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде построят медицинский диагностический центр.

Застройщиком выступает ООО «Никс». Компания планирует построить современный медцентр на пустыре, расположенном между поликлиникой №24, парком имени 777-летия Нижнего Новгорода и новостройкой на Дворовой. Разрешение на строительство центра было выдано 25 августа.

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