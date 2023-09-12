Медицинский центр построят на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде

Медицинский центр появится на пустыре напротив парка им. 777-летия города Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Медицинский диагностический центр построят на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение выдал региональный минстрой. Об этом сообщается в документации на сайте министерства.

Застройщиком выступает ООО «Никс». Компания планирует построить современный медцентр на пустыре, расположенном между поликлиникой №24, парком им.777-летия Нижнего Новгорода и новостройки на Дворовой. Разрешение на его строительство было выдано 25 августа.

Напомним, Архитектурный совет одобрил проект медцентра в декабре 2022 года.