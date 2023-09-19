Архитектурные концепции шести нижегородских улиц утвердят до конца 2023 года

Улица Костина. Фото: Яндекс. Карты

Архитектурно-художественные концепции шести нижегородских улиц планируют разработать и утвердить до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

По словам директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Аллы Коновницыной, на данный момент уже утверждены концепции 30 центральных, исторических и магистральных улиц.

До конца 2023 года хотят утвердить дизайн-коды улиц Варварской, Максима Горького, Костина, Новой, Грузинской и Коминтерна. Всего в планах текущего года одобрение 15 архитектурно-художественных концепций.

Ранее мы сообщали о том, что мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской.

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