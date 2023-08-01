Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код улицы Алексеевской. Фото: администрация Нижнего Новгорода.

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Отмечается, что целью разработки концепции является формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды, модернизация фасадов с учетом исторических особенностей улиц, а также упорядочить размещение информационных конструкций.

Основными принципами художественного решения является привязка вывесок к существующим входным группам, а также архитектурным элементам здания, создание комфортного визуального пространства и донесение до потребителя сведений о детальности организации.

Владельцы должны следить за формой навесов и козырьков, а также устанавливать двери одного типа. Кроме того, особое внимание будут уделять ступеням, пандусам и ограждениям.

Для информационных конструкций подобрали подходящий цвет и дали рекомендации по шрифту. Благодаря этому на улице Алексеевской удастся сохранить внешний архитектурный облик города.