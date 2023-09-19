Классен открыл счет в матче ФК «Пари НН» – «Спартак». Фото: Мария СОРОКИНА

Леон Классен открыл счет в матче ФК «Пари НН» – «Спартак» 19 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки».

В первом тайме «Спартак» быстро атаковал нижегородскую команду. На 27 минуте защитник столичного клуба Леон Классен забивает гол в ближний верхний угол ворот ФК «Пари НН». Первый тайм матча ФК «Пари НН» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.

Отметим, на матч четвертого тура группового этапа Кубка России ФК «Пари НН» – «Спартак» пришли 32 182 зрителя.

Напомним, в состав «Спартака» на матч с ФК «Пари НН» не вошли голкипер Александр Селихов, полузащитник Роман Зобнин и полузащитник Руслан Литвинов.